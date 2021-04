Diebe auf Flughafen Altenburg-Nobitz

Altenburg Kripo untersucht Einbruch und Brand eines Propellerprüfstandes.

Diebe haben eine Firma Am Flughafen in Nobitz heimgesucht, erklärte die Polizei. Beamte waren gegen 5.35 Uhr am Tatort. Dort hatten die Täter die Fensterscheibe der Firmenwerkshalle zerstört, indem sie diese mit einem Gegenstand einwarfen. Dann setzten sie offenbar einen auf dem Außengelände befindlichen Propellerprüfstand in Brand, welcher den Flammen zum Opfer fiel.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Da kein offenes Feuer mehr festgestellt wurde, kam es nicht zum Einsatz der Feuerwehr.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die in den frühen Morgenstunden des Montages auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden unter der Tel. 0365 / 8234 1465.