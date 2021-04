Diebe brechen bei Anwalt in Bad Lobenstein ein

Bad Lobenstein Vorfall ist offenbar Teil einer Reihe von Einbrüchen in der Region am vergangenen Wochenende.

Ein Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Bayerischen Straße ist am Montag der Polizei gemeldet worden. Die Täter drangen in das Objekt ein und stahlen Bargeld im niedrigen 3-stelligen Bereich, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Möglicherweise steht diese Tat in Zusammenhang mit den bereits am Wochenende bekannt gewordenen Einbrüchen. So sind ein Firma im Gewerbegebiet Unterlemnitz, eine Firma in Oberlemnitz sowie ein Labor und eine Zahnarztpraxis in Bad Lobenstein von Dieben heimgesucht worden. Auch in Neuhaus am Rennweg gab es am Wochenende derartige Vorfälle.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld: Telefon: 03672 / 417 1464