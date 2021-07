Diebe klauen drei Klimageräte und fahren sie mit Fahrrädern weg

Suhl. In Suhl haben zwei Männer versucht, mit einem Fahrrad drei Klimageräte zu klauen. Dabei wurden sie aber von Zeugen beobachtet.

Gleich mehrere Zeugen beobachten am Montagabend in Suhl einen Mann, wie dieser mit zwei Klimageräten aus einem Lebensmittelmarkt in in Suhl herauskam. Anschließend fuhr er diese mit seinem Fahrrad, an welchem ein Anhänger befestigt war, davon.

Soweit nichts Ungewöhnliches. Allerdings sahen die Zeugen nur kurze Zeit später einen weiteren Mann mit dem gleichen Rad vorfahren. Und auch dieser holte sich, so wie es sich gehört, zunächst einen Einkaufswagen und verschwand damit im Markt. Als er wieder aus diesem zurück kam, hatte er ein drittes Klimagerät dabei.

Dies kam den Zeugen nun sehr komisch vor, weshalb sie den Vorfall bei der Information des Einkaufsmarktes meldeten. Es stellte sich heraus, dass die beiden Männer die Klimageräte gestohlen hatten.

Daraufhin begannen die Zeugen die mutmaßlichen Klimageräte-Diebe zu suchen. Wenig später konnten sie die beiden tatsächlich stoppen und alarmierten die Polizei. Als die Täter das mitbekamen, flüchteten sie und ließen das Fahrrad samt Anhänger, Diebesgut und einem Rucksack zurück.

Einer der Diebe kam mit dem Fahrrad zurück und forderte von der Polizei seinen liegengelassenen Rucksack. Bei der Überprüfung seines Fahrrades kam heraus, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor gestohlen wurde. Die Rahmennummer war weggeschliffen und das Rad anschließend überlackiert worden.

Der 34-Jährige bekam neben seinem Rucksack auch eine Anzeige von der Polizei ausgehändigt. Das Fahrrad und die Klimageräte wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an.