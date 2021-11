Diebes-Pärchen in Nordhausen auf frischer Tat ertappt - 17-Jährige attackiert Polizistin

Nordhausen. Ein etwa 25-Jähriger und seine 17-jährige Komplizin sind beim Stehlen erwischt worden. Die Polizei fahndet noch nach dem Mann, die junge Frau wehrte sich mit Händen und Füßen.

Ein Diebesduo ist Mittwochmittag in einem Einkaufsmarkt am Darrweg in Nordhausen auf frischer Tat ertappt worden.

Kurz nach 13 Uhr fiel einem Kassierer das verdächtige junge Pärchen im Markt auf. Der Mann hatte beim Betreten einen augenscheinlich leeren Rucksack bei sich. Als die beiden den Markt wieder verlassen wollten, war der Rucksack jedoch aufgefüllt.

17-Jährige beleidigt Polizistin

Nachdem sie an der Kasse ohne zu bezahlen durchgegangen waren, wurden sie angesprochen. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß - und nahm den Rucksack mit. Seine 17-jährige Begleiterin konnte festgehalten werden. Sie wehrte sich, was eine Beamtin der Bundespolizei mitbekam, die zufällig im Geschäft war. Sie eilte den Mitarbeitern zu Hilfe und konnte die ertappte Täterin fixieren, bis die Polizei eintraf. Dabei attackierte die 17-Jährige sie, verletzte sie leicht und beleidigte sie. Das Handy der Beamtin ging dabei auch zu Bruch.

Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Komplizen. Er wird als etwa 25 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat kurze, schwarze Haare und war komplett dunkel bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

