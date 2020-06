Rodishain/Nordhausen. Ein Diebstahl von Ende Mai in Nordhausen ist auf kuriosem Wege ein wenig näher an seine Aufklärung gerückt.

Diebesgut aus See bei Rodishain gefischt

Da staunte ein Angler in Rodishain sicher nicht schlecht: Wie die Polizei mitteilt, ist eine Sitzbank, die Ende Mai in der Dr.-Kurt-Isemann-Straße in Nordhausen gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht. Der Angler hatte das Diebesgut sprichwörtlich aus dem See gefischt und informierte die Polizei. Warum die Bank versenkt wurde, sei momentan unklar, heißt es von der Polizeiinspektion. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.