Diebstahlserie von landwirtschaftlichen GPS-Geräten in Thüringen

Weimar. Erneut hat es einen Einbruch in einen Landwirtschaftsbetrieb in Thüringen gegeben und wieder hatten es die Täter auf GPS-Geräte abgesehen.

Unbekannte drangen in der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag in Holzdorf (bei Weimar) auf das Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes ein. Aus einer Garage erbeuteten die Unbekannten von einem Traktor das GPS-Gerät, samt Antenne und Monitor im Gesamtwert von 8000 Euro.

In der jüngeren Vergangenheit meldete die Polizei vermehrt Diebstähle von GPS-Geräten aus der Landwirtschaft. So wurden im Zeitraum von Dienstag (29. Juni) auf Mittwoch (30. Juni) vom Gelände der Agrargenossenschaft in Osthausen (Ilm-Kreis) mehrere Lenk- und GPS-Systeme von landwirtschaftlichen Maschinen gestohlen. Der entstandene Schaden liegt im im mittleren fünfstelligem Bereich, so die Polizei.

Bereits zu Beginn dieser Woche ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Griesheim. Die Polizei rät daher landwirtschaftliche Maschinen mit hochwertiger Elektronik besonders gegen einen Zugriff von Dritten zu sichern. Hier schlugen die zwischen Montagabend (28. Juni) und Dienstagmorgen zu. Auch hier wurden sowohl GPS-Antennen, als auch Computertechnik für Landmaschinen. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligem Bereich.

