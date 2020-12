Drängler schlägt Autofahrer an Tankstelle und flüchtet

Ein 57-jähriger Mann fuhr am Montag laut Polizei gegen 13:45 Uhr auf der Autobahn 71 von Suhl nach Meiningen. Im Tunnel Berg Bock fuhr ein Mercedes-Fahrer dicht auf den Kleintransporter auf. Der 57-jährige musste eigenen Angaben nach bremsen, was zu einem Beinahezusammenstoß führte. An der Anschlussstelle Meiningen verließ er die Autobahn und der unbekannte Mercedes-Fahrer folgte ihm.

An der Tankstelle folgte schließlich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 57-Jährige einen Schlag ins Gesicht erhielt und eine blutende Wunde davon trug. Nach der Körperverletzung verließ der Mercedes-Fahrer unerkannt den Tatort. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt und die Ermittlungen dauern an.

