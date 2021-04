Am Montag kam es in der Reichsstraße zum Auffahrunfall mit insgesamt drei Autos.

Drei Autos in Gera in Unfall verwickelt

Gera Mindestens fünf Personen sind am Montag leicht verletzt worden.

Am Montag kam es in der Reichsstraße in Gera gegen 13.35 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach fuhr der Fahrer eines VW Caddy (42) auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw VW Polo (Fahrerin 62) auf, wobei dieser auf einen davor stehenden Pkw Ford (Fahrer 57) geschoben wurde.

Alle drei Fahrzeugführer sowie die Insassen des Ford (darunter 2 Kinder) wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.