Drei Brände in Weimar innerhalb weniger Stunden

Weimar In Weimar kam es in der Nacht zum Sonntag gleich zu drei Bränden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zum Sonntag kam es in Weimar gleich zu drei Bränden. Wie die Polizei informierte, gerieten zunächst kurz vor Mitternacht im Widderbergweg auf einem umfriedeten Gelände drei aufgestapelte Heuballen in Brand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 13.500 Euro. Personen wurde nicht verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an.

Zu einem weiteren Brand kam es gegen 1 Uhr in der Milchhofstraße in einer leerstehenden Halle sowie eines angrenzenden Flachbaus. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte sei durch die Feuerwehr verhindert worden. Die Schadenshöhe könne momentan noch nicht beziffert werden.

Gegen 2.15 Uhr gerieten dann in der Ettersburger Straße nahe der Einfahrt zur Schützengilde ca. 10 Quadratmeter Wiese in Brand. In allen drei Fällen würden die polizeilichen Ermittlungen noch andauern, hieß es am Sonntag. Bereits Anfang der Woche kam es in Weimar zu einer nächtlichen Brandserie mit über 20 Bränden.