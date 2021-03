Drei Festnahmen in Thüringen: So liefen die Razzien gegen die mutmaßliche Schleuserbande ab

Erfurt. Der Bundespolizei ist am Mittwoch in Thüringen ein Schlag gegen die Schleuserkriminalität gelungen. Bei Razzien in Altenburg und Erfurt wurden drei Tatverdächtige festgenommen.

Es ist noch dunkel, als etwa 25 Polizistinnen und Polizisten am Erfurter Hauptbahnhof in ihre Fahrzeuge steigen. Sie sollen am Rand der Innenstadt eine Wohnung in einem Elfgeschosser, ein Plattenbau aus DDR-Zeiten, durchsuchen. Der Mieter, ein 41-jähriger Familienvater aus Syrien, ist bei Ermittlungen gegen Menschenhändler ins Visier der Staatsanwaltschaft im sächsischen Görlitz geraten.

Ohne Blaulicht und Sirene setzt sich die Kolonne in Bewegung, die Fahrzeuge sind nicht als Polizeiwagen gekennzeichnet.

Die Beamten wissen: Der Gesuchte ist zu Hause bei seiner Familie. Weil dort auch Kinder leben, gilt besondere Vorsicht. Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern vor. Um Beweise zu sichern, sollen seine Wohnung und der Keller durchsucht werden.

Punkt 6 Uhr klingelt die Polizei. Der Mann öffnet und lässt die Beamten herein. Ihre Ramme benötigen die Polizisten aus dem bayerischen Bayreuth nicht. Im Haus bleibt es ruhig. Die Nachbarn bemerken zunächst nichts von der Aktion. Die Einsatzkräfte werden von der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung in Halle geführt. Die dortige Sonderkommission koordiniert am Mittwoch noch weitere Razzien samt zweier Festnahmen im ostthüringischen Altenburg. Auch in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) und in Ronnenburg (Niedersachen) sind zeitgleich Ermittler ausgerückt, um Wohnungen zu durchsuchen.

Schnelle Erfolge werden aus Altenburg gemeldet. Die beiden gesuchten Männer konnten festgenommen werden. In Erfurt startet die Durchsuchung knapp 50 Minuten nach Betreten der Wohnung. Der Verdächtige möchte dabei sein. Seine Frau verlässt nach einiger Zeit mit den Kindern das Haus.

Handys, Computer, Festplatten erregen das Interesse der Ermittler. Alles Medien, auf denen Informationen über die Organisation und den Ablauf der illegalen Schleusungen gespeichert sein könnten. Denn die Fahnder wissen, sie haben die eher kleinen Fische des Geschäfts geschnappt, nicht die Hintermänner, die in Südosteuropa vermutet werden. Aber denen sind die Beamten und die Staatsanwaltschaften bereits auf der Spur.

In Thüringen gelingt der Bundespolizei trotzdem ein beachtlicher Schlag gegen die Schleuserkriminalität. Die drei Festgenommenen mit syrischer, serbischer und türkischer Herkunft sind zwischen 32 und 41 Jahre alt. Laut Bundespolizei sollen sie Schleusungen mitorganisiert haben, aber auch als Fahrer daran beteiligt gewesen sein.

Der illegale Weg nach Deutschland führt über die Balkanroute, vorrangig von Bulgarien oder Rumänien aus über Ungarn, Slowenien nach Tschechien und Polen.

Zwischen 3500 und 10.000 Euro mussten Männer, Frauen oder Kinder pro Person an die Menschenhändler für die teils lebensgefährliche Reise auf Lkw-Ladeflächen oder in Kleintransportern zahlen. In sechs Fällen, die den Ermittlern bekannt geworden sind, sollen 86 Menschen illegal eingeschleust worden sein. Sie kommen aus Afghanistan und Syrien, in einem Fall aus dem vergangenen September auch aus Ägypten.

Gegen 10 Uhr ist auch in Erfurt die Durchsuchung abgeschlossen. Die Identität des 41-Jährigen wird auf der Dienststelle am Hauptbahnhof noch einmal geprüft. Dann bringt auch ihn ein Polizeiauto nach Bautzen zur Haftprüfung.

Ermittlungen zu weiteren Verfahren

Das Verfahren ist eines von mehreren, bei dem wegen des Einschleusens von Menschen ermittelt wird. Erst vor drei Wochen stellte die Bundespolizei am Güterverkehrszentrum bei Erfurt einen Lastwagen sicher, auf dem afghanische Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren illegal eingereist waren. Das Geschäft der Schleuser hat einen Schlag erfahren – zerstört ist es noch lange nicht.

