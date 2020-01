Ein Polizist steht in Langerwehe vor einem Haus in dem drei Leichen gefunden worden waren.

Langerwehe. Die Polizei findet drei Tote Bewohner eines Hauses in Aachen. Eine Obduktion am Sonntag soll Klarheit bringen.

Drei Tote in Wohnhaus aufgefunden

Die Polizei hat am Samstag in einem Haus in Langerwehe im Kreis Düren bei Aachen drei Tote gefunden. Es handele sich um eine 60 Jahre alte Frau, eine 45 Jahre alte Frau und einen 43 Jahre alten Mann, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts.

„Zum jetzigen Zeitpunkt vermuten wir, dass die drei infolge von scharfer Gewalt verstorben sind.“ Das bedeute, dass etwas Scharfes in den Körper eingedrungen sei. Es gebe keine Hinweise darauf, „dass eine vierte Person in das Geschehen involviert war“.

Es werde deshalb auch nach keinem Täter gefahndet. Möglicherweise handele es sich um Suizid oder erweiterten Suizid, doch das sei Spekulation, betonte Schlenkermann-Pitts. Man wisse noch nicht genau, was passiert sei. Bei einem erweiterten Suizid tötet jemand zunächst andere Menschen und dann sich selbst.

Die Leichen würden am Sonntag obduziert, sagte Schlenkermann-Pitts. Es handele sich um „drei deutsche Bewohner eines Zweiparteienhauses“. Sie seien am Samstagmorgen von einer Person aufgefunden worden, die dann auch die Polizei verständigte. Über den Fall hatten zunächst die „Aachener Nachrichten“ berichtet.

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den folgenden kostenlosen Hotlines anonym und rund um die Uhr Hilfe:

0800 / 111 0 111

0800 / 111 0 222

116 1 23 Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich.

Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken.

Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/