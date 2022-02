Drei verletzte Männer nach Unfall nahe der Ibergtalsperre bei Buchholz

Buchholz. Luftretter müssen 25-Jährigen in eine Fachklinik fliegen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag kurz vor der Ibergtalsperre auf der Landstraße zwischen Buchholz und Stempeda. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw sei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Nordhäuser Polizei. Aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit sei es dem 33-jährigen Autofahrer nicht mehr gelungen, seinen Opel in der Kurve auf der regennassen Straße abzufangen.

Das Auto schlug im rechten Straßengraben ein, durchfuhr diesen und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Zum Glück habe sich das Auto nicht überschlagen, betont die Polizei. Anderenfalls wären die Unfallfolgen noch dramatischer gewesen.

Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Beide kamen mit dem Schrecken davon. Weniger Glück hatten die drei Passagiere, die im Auto hinten saßen. Die Männer im Alter von 24, 25 und 40 Jahren sind verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Südharz-Klinikum. Bei dem 25-jährigen Mann sind die Verletzungen so schwer, dass er in eine Fachklinik verlegt werden musste.

Am Unfallort waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber „Christoph 37“ sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Neustadt, Niedersachswerfen, Herrmannsacker und Buchholz im Einsatz.