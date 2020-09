Ellrich. Feuerwehren aus drei Orten müssen Mittwochnachmittag in die Zorger Straße in Ellrich ausrücken.

Drei Wehren kämpfen gegen Brand an Ellricher Supermarkt

Ein kleiner Brand an einem Supermarkt in Ellrich rief Mittwochnachmittag Feuerwehrleute aus Ellrich, Gudersleben und Sülzhayn auf den Plan. Das Feuer sei wohl von einem Räucherofen ausgegangen, erklärte Stadtbrandmeister Tobias Hellmich auf Anfrage. Die Einsatzkräfte mussten einen Trupp mit Atemschutz in den Raum schicken, hatten die Flammen aber nach nur 20 Minuten unter Kontrolle.