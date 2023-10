Drei zum Teil schwer Verletzte bei Unfall im Kreis Gotha

Gotha Am Donnerstagmorgen hat sich auf der L 1027 zwischen Waltershausen und Gotha ein schwerer Unfall ereignet. Drei Personen wurden verletzt.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der L 1027 zwischen Waltershausen und Gotha verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 50 Jahre alte Hyundai-Fahrerin an der Ampelkreuzung zur Autobahnauffahrt Gotha-Boxberg nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv, teilte die Polizei mit.

Während des Abbiegevorgangs habe die Frau offenbar einen entgegenkommenden VW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 41-Jährigen. Daraufhin sei der Hyundai noch gegen einen Lkw geprallt. Die 50-Jährige wurde schwer, die VW-Fahrerin leicht verletzt. Der 57-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Alle kamen in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro. Während der Bergung und Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.