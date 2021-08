Dringende Suche nach vermisstem Senior: Wer hat den 76-Jährigen gesehen?

Samstagvormittag ist ein 76-Jähriger in Sondershausen verschwunden, der unter Demenz leidet.

Sondershausen. Seit Samstagvormittag wird ein 76-Jähriger aus Sondershausen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Sondershausen wird der 76-jährige Gert-Rüdiger Richter vermisst (hier ein Foto des Gesuchten). Herr Richter wird im Seniorenwohnheim in der Hospitalstraße betreut. Er verließ die Einrichtung am Samstag gegen 11.15 Uhr. Herr Richter leidet unter starker Demenz und ist womöglich orientierungslos. Bisherige polizeiliche Maßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

