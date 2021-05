Bei einer großangelegten Razzia gegen die Drogenszene werden am Donnerstagmorgen auch in Thüringen Objekte durchsucht. (Symbolfoto)

Drogenhandel: LKA durchsucht Objekte auch in Thüringen

Gera. Das Landeskriminalamt (LKA) durchsucht seit dem frühen Donnerstagmorgen deutschlandweit 19 Objekte, darunter auch in Thüringen.

Seit den frühen Morgenstunden werden in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge durch das LKA Thüringen 19 Objekte in Thüringen, Leipzig und Berlin durchsucht. Zum Einsatz kommen rund 450 Polizisten, darunter auch Spezialeinsatzkommandos aus mehreren Bundesländern.

Zu den Thüringer Einsatzorten gehören laut MDR Thüringen die Städte Erfurt, Jena und Gera. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen fünf Beschuldigte mit deutscher Staatsangehörigkeit, gegen die auch Haftbefehle vollstreckt werden sollen.