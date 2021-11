Ehepaar überrascht im Unstrut-Hainich-Kreis mutmaßliche Autodiebe - Frau wird gewürgt

Ein Autodieb griff den 61-Jährigen an und verletzte ihn so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Beberstedt. Mutmaßliche Diebe haben im Unstrut-Hainich-Kreis einen Autobesitzer angegriffen. Auch seine zu Hilfe eilende Frau soll demnach attackiert worden sein. Sie wurde nach eigenen Angaben gewürgt.

Am Sonntagabend überraschte ein Autobesitzer in Beberstedt vier Männer, die sich an seinem VW Bora zu schaffen machten. Er sprach die Männer an, woraufhin einer ihn plötzlich angriff und verletzte. Seine Frau wurde ebenfalls körperlich attackiert. Sie soll gewürgt worden sein.

Noch bevor die Polizei eintraf, verschwanden die Täter. Die Beamten konnten zwei Angreifer im Alter von 35 und 46 Jahren schnappen. Der 61-jährige Autobesitzer musste im Krankenhaus behandelt werden. Zu den Hintergründen der Tat wird ermittelt.

