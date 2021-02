Eichsfeld. 48 Brummifahrer stecken teils mehr als 24 Stunden auf den Eichsfelder Rastplätzen an der Autobahn 38 fest.

Eichsfelder Feuerwehren und THW befreien in der Nacht 48 Lastzüge

Für viele Feuerwehren im Kreis war am Montag der Wintereinbruch noch lange nicht ausgestanden. Im Gegenteil. Für die Wehren aus Breitenworbis und Kirchworbis kam es am Abend richtig dick. Auf beiden Eichsfelder Autobahnrastplätzen steckten insgesamt 40 Laster in dicken Schneewehen fest. Die Kirchworbiser Feuerwehrleute nahmen sich ab 19 Uhr den Rastplatz Eichsfeld Süd vor, die aus Breitenworbis den nördlichen.