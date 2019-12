Heiligenstadt. Nicht nur Zweibeiner können Polizisten in Heiligenstadt beschäftigen. Am Samstag waren es in gleich drei Fällen auch Vierbeiner.

Eichsfelder Polizisten müssen frei laufende Hunde einfangen

Für die Beamten der Eichsfelder Polizeiinspektion war dieser Samstag schon ein sehr spezieller Tag. Denn die Ordnungshüter mussten gleich drei Mal an einem Tag wegen frei laufender Hunde ausrücken. Zwei der ausgebüxten Vierbeiner konnten die Polizisten zeitnah wieder an die jeweiligen Halter übergeben, berichtete am Sonntag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Aber ein kleiner, grauer Mischlingshund, der im Bereich des Weihnachtsmarktes in Heiligenstadt eingesammelt wurde, wartet noch immer auf seine Besitzer. Die Beamten haben den Hund erst einmal in das Tierheim von Heiligenstadt gebracht.