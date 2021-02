Dieser Handwagen aus DDR-Zeiten wurde in der Talstraße in Zella-Mehlis gefunden.

Der blaue Wagen wurde am 2. Januar in Zella-Mehlis gefunden und sichergestellt.

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer des abgebildeten Handwagens aus DDR-Zeiten geben können. Der Wagen ist blau und hat zwei unterschiedlich farbige Felgen.

Er wurde am 02. Januar in der Talstraße in Zella-Mehlis gefunden und sichergestellt. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681/369225 beim Inspektionsdienst Suhl.

