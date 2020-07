Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Schwerverletzter bei Unfall auf A38 bei Heiligenstadt

Bei einem Unfall auf der A38 bei Heiligenstadt wurde ein 49-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei der Mann am Donnerstagabend mit einem Transporter in Richtung Göttingen unterwegs gewesen, als er bei einem Regenschauer zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Arenshausen beim Bremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Mittelleitplanke schleuderte.

Bei dem Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Freitag waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen und der Kleintransporter abgeschleppt, der sich in der Mittelleitplanke durch die Wucht des Aufpralls verkeilt hatte.