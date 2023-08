Einbrecher dringen in Wohnung in Weimar ein – während die Bewohner Zuhause sind

Weimar Am Dienstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung in Weimar eingebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und machten ungewöhnliche Beute.

Am Dienstag zwischen 20.30 Uhr und 22.05 Uhr verschafften sich Unbekannte durch ein geöffnetes Fenster Zugang zum Schlafzimmer einer Parterre-Wohnung in der Jahnstraße in Weimar. Wie die Polizei mitteilte, waren die Bewohner zu diesem Zeitpunkt Zuhause, hielten sich aber in einem anderen Bereich der Wohnung auf.

Im Schlafzimmer wurden sämtliche Schränke durchwühlt und ein Cello im Wert von 1760 Euro gestohlen. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen.

