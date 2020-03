Einbrecher hebeln Tresor von Arbeiterwohlfahrt in Pößneck auf

Die Polizei in Pößneck fahndet derzeit nach Einbrechern, die in das Verwaltungsgebäude der Arbeiterwohlfahrt in Pößneck eingedrungen sind.

Pößneck. Unbekannte drangen In der Zeit vom 29. Februar (9.30 Uhr) und 2. März (5.55 Uhr) in das Verwaltungsgebäude der Arbeiterwohlfahrt in Pößneck ein. Hier hebelten sie einen Tresor auf.

Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Täter durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein, obwohl sich dieses in gut drei Metern Höhe befindet. Möglicherweise hatten die Täter deshalb eine Steighilfe bei sich. Anschließend gelangten so durch die Damentoilette in den Flur. Am Ende von diesem steht ein Tresor, welchen die Unbekannten gewaltsam aufhebelten.

Aus dem Tresor stahlen sie anschließend eine Geldkassette mit einer unbekannten Summe Bargeld sowie einige Fahrzeug- und Wohnungsschlüssel.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.