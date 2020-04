Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher im Bad Lobensteiner Wertstoffhof mit Möbel- und Computerteilen gestellt

Am Dienstag gegen 20:40 Uhr meldete ein Zeuge mehrere verdächtige Personen, welche den Zaun des Wertstoffhofes in Bad Lobenstein aufgeschnitten hatten und diverse Gegenstände in ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug transportieren und davonfuhren.

Die Beamten stellten daraufhin zwei Fahrzeuge fest, auf welche die Beschreibung des Zeugen passte. Im Fahrzeug konnten dann diverses Diebesgut gefunden werden, unter anderem Möbel- und Computerteile, welche der Zeuge beim Abtransport erkannt hatte. Gegen zwei Männer wird nun aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Einbrechern um drei Personen gehandelt haben - eine/r davon ist bislang noch unbekannt.