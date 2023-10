Einbrecher im Supermarkt und mehrere Wildunfälle – die Meldungen der Polizei Weimar

Weimar Zwei Unbekannte sind in einen Supermarkt eingebrochen und haben Tabakwaren gestohlen. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar.

Kripo ermittelt nach Einbruch in Supermarkt

Am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin informiert, dass sich in dem Rewe-Nahkauf in Legefeld Personen aufhalten. Wie es in der Mitteilung heißt, wurden dann an der Tür zum Lager deutliche Einbruchsspuren festgestellt. Als die Polizisten eintrafen, waren die Einbrecher aber bereits verschwunden. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnung konnten zwei männliche Personen erkannt werden. Diese hatten das Objekt um 5.27 Uhr wieder verlassen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Tabakwaren im Wert von 2000 Euro gestohlen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Bus fährt gegen parkendes Fahrzeug

Der Fahrer eines Busses war am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Erfurter Straße in Richtung Erfurt unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, parkte ein VW-Multivan am rechten Fahrbahnrand. In der weiteren Folge stieß der Busfahrer gegen die geöffnete Heckklappe des VW. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Vier Wildunfälle

Zwischen Donnerstag, 8 Uhr, und Freitagmorgen, 5.20 Uhr, ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Weimarer Polizei vier Wildunfälle:

Am Donnerstag gegen 8 Uhr kollidierte der Fahrer eines Pkw Skoda auf der Landstraße zwischen Bad Berka und Hetschburg mit einem die Straße überquerenden Reh. Das Tier wurde tödlich verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Am Freitag gegen 1.50 Uhr stieß der Fahrer eines VW Polo auf der Fahrt von Nauendorf in Richtung Klettbach mit einem Reh zusammen. Dieses überlebte die Kollision nicht, der Pkw wurde beschädigt.

Der Fahrer eines Land Rover erfasste zwischen Meckfeld und Gutendorf ebenfalls ein über die Fahrbahn laufendes Reh. Auch hier starb das Tier. Am Land Rover entstand Sachschaden.

Gegen 5.25 Uhr hatte ein 23-jähriger Renault-Fahrer auf der B 7 im Bereich des Abzweiges nach Ulla, ein Zusammenstoß mit einem Wildschwein. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, der Schwarzkittel war nicht mehr vor Ort.

