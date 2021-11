Einbrecher in Ski- und Fahrradverleih in Oberhof

Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, und Samstagmorgen, 6.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Hotel in der Straße Am Harzwald in Oberhof ein.

Die Täter entwendeten eine Registrierkasse sowie zwei E-Bikes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03681 369 224 zu melden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen