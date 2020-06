Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher scheitern in Nordhäuser Möbelhaus

Einbrecher machten sich am vergangenen Wochenende an einem Möbelhaus im Uthleber Weg in Nordhausen zu schaffen. Darüber hat jetzt die Landespolizeiinspektion Nordhausen in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach wurde am Dienstagmorgen festgestellt, dass der oder die Täter versucht hatten, ein Tor des Möbelhauses gewaltsam zu öffnen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter allerdings nichts. Die Polizei sucht nun Hinweise zu Geschehen.

Entgegengenommen werden diese telefonisch unter 03631/960