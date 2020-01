Leinefelde. Mit zwei Einbruchsdelikten musste sich die Polizei am Wochenende in Leinefelde befassen.

Einbrecher sind in Leinefelde unterwegs: Einen 15-Jährigen erwischt die Polizei

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag mit einem Bolzenschneider in der Lieselotte-Herrmann-Straße zwei Keller auf, berichtete am Sonntag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die Ganoven entwendeten ein E-Bike und klauten aus einem Nachbarkeller zudem noch eine Bohrmaschine.

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Samstag um 23.35 Uhr. Zwei Täter drangen auf das Gelände eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Leinefelde ein, um dort vermutlich Leergut zu stehlen. Die Einbrecher wurden dabei aber gestört und flüchteten. Einen der beiden Täter – einen 15-jährigen Jungen – konnte die Polizei erwischen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.