Nordhausen. Unbekannte haben aus einem Nordhäuser Supermarkt Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Dafür waren sie gewaltsam in das Geschäft eingedrungen.

Einbrecher stehlen Zigaretten in Nordhäuser Supermarkt

Unbekannte sind am Montagabend in einen Supermarkt in der Halleschen Straße eingebrochen. Gegen 21 Uhr löste der Alarm des Geschäftes aus. Der oder die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Zeugen, die den Einbruch möglicherweise bemerkt haben oder Hinweise zu dem oder den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

