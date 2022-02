Einbrecher stiehlt in Wohnung in Bad Berka Unterwäsche und nimmt ein Bad

Bad Berka. Ein Unbekannter brach in eine Wohnung in Bad Berka ein. Er hatte es vor allem auf Unterwäsche abgesehen. Und nahm noch ein Bad.

Unter anderem auf Damen-Unterwäsche hatten es der oder die Täter am Wochenende bei einem Einbruch in Bad Berka abgesehen. Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend stiegen sie laut Polizei in eine Wohnung in der Solesmeser Straße ein. Wie das gelang, ist demnach noch unklar.

Fest steht dagegen, dass die Wohnung und insbesondere die Unterwäsche der Bewohnerin durchwühlt und Toilette und Badewanne benutzt wurden. Geklaut haben der oder die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen ein Unterwäsche-Set sowie diverse Lebensmittel.