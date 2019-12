Unbekannte sind in ein McDonald`s-Restaurant in Meiningen eingebrochen (Symbolfoto).

Meinigen. Unbekannte haben in der Nacht eine McDonald’s-Filiale in Meiningen ausgeplündert. Sie nahmen eine größere Menge Bargeld mit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch in McDonald’s: Bargeld aus Tresor gestohlen

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen zwischen 2 und 2.15 Uhr in ein Schnellrestaurant in der Leipziger Straße in Meiningen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter eine größere Menge Bargeld aus einem Tresor.

Die genaue Höhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

10 Hühner und Feuerlöscher gestohlen - Einbrecher bei McDonalds