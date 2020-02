Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch-Serie - Junge kann noch wegspringen - Tausende Euro aus Bäckerei gestohlen

Mehrere Einbrüche

Montagmorgen mussten Polizeibeamte bei mehreren Firmen in Erfurt Anzeigen aufnehmen, da Unbekannte am Wochenende versucht hatten in die Räumlichkeiten einzudringen. Ziel waren zumeist Firmen in der Innenstadt bzw. im Erfurter Norden. Die Unbekannten versuchten gewaltsam in die Objekte zu gelangen, was ihnen glücklicherweise meist misslang. In einem in der Sanierung befindlichen Mehrfamilienhaus im Rieth hatten die Diebe allerdings Glück.

Sie brachen eine Tür auf und wurden auf der Baustelle fündig. Sie stahlen ein Waschtisch- und ein WC-Modul. Aus einem Restaurant in der Altstadt stahlen Diebe einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die ungebetenen Gäste hatten sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Lokal verschafft.

Nach Sekundenschlaf verletzt

Am Montagmorgen verursachte ein 40-jähriger Mann einen Unfall, weil er hinter dem Lenkrad einschlief. Er war mit seinem Microcar von Bischleben nach Hochheim unterwegs, als er aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem parkenden Auto am Fahrbahnrand. Durch den Zusammenprall wurde der Autofahrer leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Junge kann noch zur Seite springen

Die Erfurter Polizei sucht Personen, die Dienstagmorgen in der Erfurter Tulpenstraße Zeugen eines Unfalls geworden sind. Ein 12-Jähriger lief gegen 6.50 Uhr auf dem Gehweg, als ihm ein Mopedfahrer entgegengefahren kam. Offenbar wich der Mopedfahrer dem Gegenverkehr auf der Fahrbahn aus und nutzte dafür den Fußweg. Der Junge konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite vermeiden. Dabei wurde er leicht verletzt.

Vorsorglich wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mopedfahrer leistete dem Jungen keine Hilfe und flüchtete. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher gegeben können, wenden sich an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 48191.

Starkstromkabel verschwunden

Von einer Baustelle in der Innenstadt stahlen Diebe am Wochenende Starkstromkabel im Wert von über 3000 EUR. Die Unbekannten überstiegen einen Bauzaun und brachen mehrere Stromverteilerkästen auf. Insgesamt 150 Meter Starkstromkabel wurden entwendet.

Trickbetrug scheitert

In Walschleben versuchten Unbekannte eine 70-Jährige um ihr Erspartes zu bringen. Die Betrüger riefen die Rentnerin an und gaukelten ihr vor, dass sie knapp 40.000 Euro gewonnen hätte. Um an diesen Gewinn zu kommen, sollte die Seniorin Steamkarten besorgen. Mit den Codes der Gutscheinkarten wären die Betrüger dann an das einzahlte Geld gelangt. Glücklicherweise fiel die Rentnerin nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Tausende Euro an Wochenendeinnahmen von Bäckerei gestohlen

Mehrere tausend Euro stahlen Unbekannte aus einer Bäckerei Filiale im Süden von Erfurt. Die Diebe verschafften sich in der Nacht zu Montag gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und brachen einen Tresor auf. Weiterhin versuchten sie noch an Geld aus der Kasse zu gelangen. Ein hoher vierstelliger Geldbetrag wurde gestohlen, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Einbrecher zwei Mal erwischt und nun im Gefängnis

Montagabend wurde ein 35-jähriger Einbrecher im Erfurter Süden erwischt. Der Mann war gerade dabei, sich Zugang zum Keller zu schaffen, als er von einer Mieterin beobachtet wurde. Diese informierte die Polizei. Als der Mann dann in eine Kellerbox einbrach und diese durchwühlte wurde er nochmals von einem Anwohner überrascht. Beim Verlassen des Gebäudes lief er den Beamten direkt in die Arme und wurde vorläufig festgenommen und heute in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Erst im Dezember wurde der Mann wegen ähnlicher Delikte aus der Haft entlassen.

Defekte Ampel sorgt in Erfurt für zwei Unfälle