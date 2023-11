In Erfurt hat am Abend eine Schallschutzwand gebrannt und den Zugverkehr beeinträchtigt. (Archivbild)

Einschränkungen im Bahnverkehr: Schallschutzwand brennt am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt. Am Mittwochabend hat es in Erfurt am Hauptbahnhof einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Offenbar brannte eine Schallschutzwand, die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Abend hat es in Erfurt in der Schillerstraße einen größeren Einsatz der Feuerwehr gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, brannte dort eine Schallschutzwand. Die Erfurter Feuerwehr habe demnach den Brand bereits löschen können.

Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Auch zum Sachschaden konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die ICE-Strecke Richtung Norden ist seit 18.21 Uhr gesperrt. Während der Löscharbeiten und den Ermittlungen musste zudem die Oberleitung gekappt werden, was auch zu Einschränkungen im Regionalverkehr geführt hat.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

