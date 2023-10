Eisenacher Polizei fasst bundesweit gesuchten Straftäter

Eisenach. Ein 29 Jahre alter Mann, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen, ist in Eisenach verhaftet worden. Er wollte dort ein Auto kaufen.

Die Polizei in Eisenach hat einen bundesweit gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 29-Jährigen lagen sieben Vollstreckungshaftbefehle mehrerer Staatsanwaltschaften vor. Vor allem wegen Betrugsdelikten war gegen ihn eine Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als vier Jahre verhängt worden.

Fahnder hatten den Mann aus Nordrhein-Westfalen am Mittwochvormittag als Kunde in einem Autohaus ausgemacht, wie die Polizei in Gotha am Freitag mitteilte. Er gab zunächst falsche Personalien an, wollte flüchten und leistete Widerstand. Dabei verletzte sich der 29-Jährige und ein Polizist leicht. Der Mann wurde nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

