Elfjähriger in Weimar auf Fußgängerüberweg von Auto erfasst

Weimar. Bei einem Unfall in Weimar wurde ein Elfjähriger von einem Auto erfasst und verletzt.

Zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Jungen und einem Auto kam es gestern am Dienstag in der Friedensstraße in Weimar. Laut Polizei war der Junge war im Begriff die Straße vor dem Atrium zu überqueren, als er auf dem Fußgängerüberweg von dem 68-jährigen Autofahrer Fahrer übersehen wurde.

Es kam zur leichten Kollision von Fahrzeug und Kind, wodurch der Junge stürzte. Der Elfjährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Kontrolle in ein Klinikum gebracht.

