Enkeltrick mit Corona: 88-Jähriger soll 40.000 Euro zahlen

Einen Enkeltrick im Zusammenhang mit Corona haben Unbekannte in Apolda probiert (Symbolbild).

Apolda. Eine besonders hinterhältige Masche des Enkeltricks haben Unbekannte am Wochenende bei einem Senior aus Apolda versucht.

Enkeltrick-Betrüger schrecken vor nichts zurück. Mit einer vorgetäuschten Corona-Erkrankung sollte jetzt ein 88-Jähriger aus Apolda hereingelegt werden.

Der Senior erhielt am Freitag, 29.01.2021, gegen Mittag einen Anruf. Am Telefon war angeblich ein Arzt aus dem Hufelandklinikum.

Er teilte dem 88-Jährigen mit, dass sein Sohn an Corona erkrankt sei und im Krankenhaus liegen würde. Dabei nannte der vermeintliche Arzt auch den korrekten Namen des Sohnes.

40.000 Euro für dringend benötigtes Medikament

Für die erforderlichen Medikamente sei eine Zahlung in Höhe von 40.000 Euro nötig. Das Geld müsse sofort übergeben werden. Der vermeintliche Arzt drohte zudem, den Sohn andernfalls sterben zu lassen.

Über einen anderen Telefonanschluss rief der aufmerksame 88-Jährige seinen Sohn an und und konnte sich vergewissern, dass dieser wohlauf ist. Das sagte er auch dem vermeintlichen Arzt am Telefon an, woraufhin dieser das Gespräch beendete.

