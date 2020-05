Erfurt. Die Bundespolizei konnte die Täter in der Nähe des Hauptbahnhofs festnehmen.

Erfurt: Geldbörsen-Diebe wieder erkannt

Ein Mann wendete sich Montagnachmittag an die Bundespolizei am Hauptbahnhof und gab an, dass seine Geldbörse von zwei Männern aus seinem nicht abgeschlossenem Auto gestohlen worden sei.

Während er die Anzeige machte, erkannte er die beiden Männer in der Nähe wieder. Die Polizeibeamten nahmen die beiden 23- und 24-jährigen unmittelbar fest und fanden bei Ihnen auch die Geldbörse – allerdings leer.

Der Inhalt, wie EC-Karte, Krankenkarte und Führerschein, fand sich in einer nahe gelegenen Mülltonne wieder und der Bestohlene konnte seine Sachen zurück erhalten.

Gegen die beiden jungen Männer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl ein.

