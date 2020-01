Falsche Polizisten rufen derzeit verstärkt in Erfurt bei älteren Bürgern an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Polizei warnt vor falschen Polizisten

In der Landeshauptstadt häuften sich am Dienstag Anrufe durch falsche Polizisten. Bis zum Mittag meldeten sich sechs Personen bei der Erfurter Polizei. Alle hatten einen Anruf durch eine unbekannte Person erhalten. Am Telefon gab sich der Anrufer immer als Polizist aus, berichtete von einem Einbruch oder einer Festnahme und fragte die älteren Personen nach ihren Eigentumsverhältnissen aus, wie die Polizei mitteilte.

Zu einer Übergabe von Geld- oder Wertgegenständen kam es in keinen der Fälle. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche. Die Polizei stellt am Telefon niemals Fragen zum Vermögen oder dem Besitz von Wertgegenständen. Telefonisch sollten niemals Kontonummern weitergegeben oder Angaben zu Besitztümern gemacht werden.