Ermittlungen nach Raub in Gothaer Kaufhaus - mehrere Verletzte

Gotha Die Polizei fahndet nach zwei Personen, die in einem Kaufhaus in der Gothaer Innenstadt Reizgas einsetzten, nachdem sie beim Diebstahl erwischt wurden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Gotha ermittelt seit Donnerstag wegen Raubes.

Die Tat ereignete sich gegen 15.45 Uhr in einem Kaufhaus in der Gothaer Innenstadt in der Erfurter Straße. Zwei unbekannte Personen versuchten Kleidungsstücke zu entwenden, wobei zwei Zeugen die Personen ansprachen, so die Polizei.

Diese reagierten sofort, setzten Reizgas ein und flüchteten. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten leider nicht zum Erfolg.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

ca. 180cm groß oder kleiner,

dunkelhäutig,

schwarze Haare,

dunkle Jacken.

Einer der Beiden soll ein weißes Basecap getragen haben, zudem wurde ein roter Rucksack mitgeführt. Insgesamt verletzten sich drei Personen durch das Reizgas leicht.

Zum Beutegut liegen gegenwärtig keine Informationen vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die bei der Identifizierung der Tatverdächtigen helfen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0093000/2022) entgegengenommen.

