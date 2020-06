Nach einem Raubüberfall vor einem Lebensmittelmarkt in der Würzbürger Straße in Suhl ermittelt die Polizei.

Suhl. Ein 54-jähriger Lieferant ist am Samstag mit einem Baseballschläger niedergeschlagen worden, als er nach einer Auslieferung zurück zu seinem Fahrzeug kam.

Raubüberfall: Lieferant mit Baseballschläger niedergeschlagen

Ein 54-Jähriger hatte Samstagmorgen die Bäckerei in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl beliefert. Als der Mann nach der Belieferung wieder zu seinem Fahrzeug kam, wurde er plötzlich auf den Hinterkopf geschlagen. Bewusstlos ging er zu Boden. Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter den Mann vermutlich mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und im Anschluss seine Umhängetasche samt Handy, Bargeld und persönlicher Dokumente gestohlen hatte.

Rettungskräfte versorgten den 54-Jährigen vor Ort, er wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 03681/369225 abgegeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

