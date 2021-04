Ermittlungen zur Brandursache in Weida laufen

Weida Die Löscharbeiten am Haus in Weida sind seit der Nacht beendet. Warum der Markt vorerst trotzdem voll gesperrt bleibt.

Dienstagmorgen brach in einem Weidaer Wohn- und Geschäftshaus auf dem Markt ein Feuer aus (wir berichteten). Die seitens der Feuerwehr durchgeführten Löscharbeiten dauerten laut Polizei noch bis in die späten Abend- bzw. Nachtstunden hinein an. Das völlig zerstörte Haus wurde fortfolgend größtenteils abgetragen. Diese Arbeiten werden am Mittwoch fortgesetzt.

Inwiefern die angrenzenden Häusern bewohnbar sind, ist zum aktuellem Stand nicht abschätzbar. Auch zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Vollsperrung rund um den Markt wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder aufgehoben. Der Markt selbst bleibt voll gesperrt. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest - die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen.

