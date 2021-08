Erst Widerstand gegen Polizei geleistet, dann Journalisten verletzt - Wer kennt den Täter?

Weimar Bei einer Demonstration am 1. Mai hat ein unbekannter Mann Widerstand gegen die Polizei geleistet und anschließend einen Journalisten verletzt. Jetzt hat die Polizei Fotos des Täters veröffentlicht.

Am Samstag, den 1. Mai, ist es im Stadtgebiet von Weimar zu mehreren Protestbewegungen von einer Vielzahl an Personen gekommen, welche von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen wollten. Trotz Verbotsverfügung der Versammlungsbehörde und weiterer Instanzen, stieg laut Polizeiangaben der Zulauf von Teilnehmern stetig an.

In den Nachmittagsstunden, gegen 15.20 Uhr, beabsichtigten die Teilnehmer der Versammlung als Aufzug geschlossen die Ernst-Thälmann-Straße entlang zu laufen. Da dies aber aufgrund der Verbotsverfügung untersagt war, versuchten Polizisten, unter Bildung einer Polizeikette, diesen Aufzug zu stoppen.

Hierbei leiste ein unbekannter Mann Widerstand zum Nachteil eines Polizeibeamten. Nachdem der Mann versuchte, die Polizeikette zu durchbrechen, wurde er durch einen Beamten festgehalten. Der Unbekannte widersetzte sich der Maßnahme mit erheblicher Kraftanstrengung, drückte und stieß den Polizisten weg und floh anschließend.

Auf seiner Flucht griff der unbekannte Mann einen Journalisten an, indem er beide Fäuste gegen den Hals des Medienvertreters stieß und ihn dadurch zu Fall brachte. Der Journalist wurde hierdurch verletzt und musste später medizinisch versorgt werden

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität und Aufenthalt machen? Falls Sie Hinweise haben, können sie diese bei der Kriminalpolizeistation Weimar unter Tel. 03643- 8820 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de melden.

