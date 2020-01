Gotha. Nachbarn bemerkten den ausgelösten Feuermelder und retten den Bewohner aus der verqualmten Wohnung in Gotha.

Essen auf dem Herd vergessen: Rauch alarmiert Nachbarn in Gotha

Angebranntes Essen sorgte am Samstagabend für starken Rauch in einem Mehrfamilienhaus am Gothaer Hersdorfplatz. Anwohner bemerkten laut Polizei den ausgelösten Rauchmelder.

Sie konnten von außen eine offenbar bewusstlose Person auf einem Stuhl in der verrauchten Wohnung sitzen sehen, öffneten die Wohnungstür und befreiten den Bewohner. Der 56-Jährige Inhaber der Wohnung war alkoholisiert und hatte sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Dieses brannte an und sorgte für den Rauch. Zu einem Feuer kam es nicht. Der 56-Jährige wurde ärztlich untersucht und konnte anschließend wieder nach Hause entlassen werden.