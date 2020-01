Die Feuerwehr in Hermsdorf musste am Mittwochmorgen ausrücken.

Hermsdorf. Angebranntes Essen war der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr am gestrigen Mittwochmorgen in Hermsdorf.

Essen auf eingeschaltetem Herd vergessen – Feuerwehreinsatz in Hermsdorf

Wie die Polizei berichtet, ging der entsprechende Notruf 9:30 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Demnach hatte ein Brandmelder eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Breitscheidstraße in Hermsdorf Alarm gemeldet.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hing bereits Brandgeruch in der Luft. Wie sich herausstellte, hatte ein Mieter am Morgen seine Wohnung verlassen und dabei das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen.

Der Mann hatte Glück, denn es entstand kein größerer Sachschaden in seiner Wohnung. Lediglich der Herd wurde laut Angaben der Polizei ein wenig in Mitleidenschaft gezogen.