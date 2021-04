Die Polizei erwischte bei Verkehrskontrollen in Thüringen etliche Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. (Symbolbild)

Etliche alkoholisierte Autofahrer von Polizei in Thüringen erwischt

Erfurt. Am Wochenende hat die Polizei in Thüringen wieder etliche Autofahrer erwischt, die sich unter dem Einfluss von Alkohol hinters Steuer gesetzt hatten.

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Sonneberg von einer Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,87 Promille. Einen Tag später wurde ein 25-jähriger Autofahrer mit 0,99 Promille erwischt.

Am Samstag unterzog die Polizei in Greiz einen 40 Jahre alten Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte knapp ein Promille.

In Eisenach und im Wartburgkreis wurden von der Polizei ebenfalls mehrere Autofahrer erwischt, die unter Alkoholeinfluss standen. Ein 37-Jähriger wurde in Eisenach kontrollierte. Der durchgeführterAtemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Während einer Streife durch die Eisenacher Oststadt fiel Polizisten am frühen Samstagmorgen ein Transporter auf. Wie sich herausstellte, hatte der 29 Jahre Fahrer zuvor Alkohol getrunken: Eine Messung brachte eine Wert von 1,74 Promille.

Am Samstagnachmittag kontrolliertedie Polizei einen Autofahrer in Krauthausen. Weil bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille.

Am Freitagabend fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Auto auf einem Feldweg in Richtung Remptendorf entlang. Laut Angaben der Polizei kam er dabei auf gerader Strecke vom Weg ab und landete in einem Graben. Der Grund hierfür zeigte sich bei der Unfallaufnahme, der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille.

Ebenfalls am Freitagabend wurde in Gotha ein Pkw-Fahrer gestoppt. Während der Kontrolle wurde bei dem 30-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,16 Promille.

Allen Verkehrsteilnehmern wurde der Führerschein entzogen und die Autoschlüssel abgenommen, im Anschluss wurde bei ihnen eine Blutentnahme mit durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.