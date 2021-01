Etliche querstehende Lkw behindern Verkehr auf Thüringens Straßen

Schneefall sorgte am Dienstag nicht nur auf Thüringens Autobahnen für Chaos. (Symbolfoto)

Oberhof. In Thüringen hat es am Dienstag bei Schneefällen etliche Behinderungen wegen vieler querstehender Lkw gegeben.

Am Dienstag kam es in Thüringen wegen Schneefalls zu etlichen Behinderungen wegen vieler Lkw querstehender Lkw. So behindern Schneeglätte oder querstehende Lkw aktuell noch folgende Straßen (Stand 15 Uhr):

A71 Anschlusstelle Oberhof in Richtung Sangerhausen

A71 zwischen Meiningen-Nord und Dreieck Suhl in Richtung Sangerhausen

A73 zwischen Dreieck Suhl und Suhl-Zentrum

B88 zwischen Gräfenroda und Crawinkel

B88 Abzweig nach Ilmenau/Gehren

B88 zwischen Bad Tabarz und Georgenthal

B249 zwischen Mühlhausen und Eigenrieden

L1024 zwischen Trusetal und Brotterode

L1028 zwischen Schnellbach und Nesselhof

L1047 zwischen Möhrenbach und Großbreitenbach

L1113 zwischen Allendorf und Schwarzburg

L3004 in Ilmenau (Friedrich-Ebert-Straße)

L3247 zwischen Oberhof und Luisenthal

Starke Verwehungen von Moderwitz bis Bad Lobenstein

