Explosion in der Nacht: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Eichsfelder Dorf

Weißenborn-Lüderode Ein Zigarettenautomat ist in einem Dorf im Eichsfeld gesprengt worden. Auch ein Auto wurde bei der Explosion beschädigt.

Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Weißenborn-Lüderode im gesprengt. Der Automat an der Hauptstraße wurde dabei komplett zerstört, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei der Explosion in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.55 Uhr wurde demzufolge auch ein parkendes Auto beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden liege bei rund 10.000 Euro. Wie viele Zigaretten und wie viel Bargeld der oder die Täter erbeuteten, sei bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen gesucht:

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, Aktenzeichen 0173747, zu melden.

