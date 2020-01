Eisenberg/Nordhausen/Erfurt/Jena. Gerichtsbriefkasten, Zigarettenautomaten und mehr: Unbekannte haben in der Silvesternacht Feuerwerkskörper genutzt, um allerlei Gegenstände in die Luft zu jagen.

Explosive Silvesternacht – Böller führen zu reichlich Sachschaden in Thüringen

In Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) wurde ein Zigarettenautomat aus seiner Wandverankerung gerissen. Unbekannte hatten zuvor Polizeiangaben von Donnerstag zufolge Pyrotechnik im Ausgabeschacht gezündet.

Briefe lagen nach einer Explosion des Briefkastens am Arbeitsgericht in Nordhausen herum. Die Polizei stellte die Dokumente sicher und ermittelt nun gegen Unbekannte, die den Kasten gesprengt haben.

Gerichtsbriefkasten in Nordhausen gesprengt

In Erfurt jagten ebenfalls Unbekannte vermutlich mit Silvesterböllern einen großen Müllcontainer für Plastik in die Luft, so dass Teile über 50 Meter weit versprengt wurden.

Durch die Explosion eines vermutlich nicht zugelassenen Sprengkörpers wurden in Jena ein Garagentor und ein Auto massiv beschädigt. Die Detonation sei derart heftig gewesen, dass Teile des Autounterbodens auf die Straße geschleudert wurden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand, hieß es.

