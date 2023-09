Fahrer überschreitet mit gestohlenem Kennzeichen in Weimar die Geschwindigkeit

Weimar. Die Polizei erwischte einen Fahrer in Weimar bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung, doch sein Auto hatte ein gestohlenes Kennzeichen. Mit einem Foto wird nach dem Mann gesucht.

Der Beschuldigte wurde am Dienstag, 11. Oktober um 21.12 Uhr in der Ilmstraße in Taubach, einem Ortsteil von Weimar, bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. Er fuhr laut Polizei einen Audi, an dem ein Kennzeichen befestigt war, das als gestohlen gemeldet war. Ein Foto hat die Polizei hier veröffentlicht.

Bisher konnte der Mann nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. Telefonisch unter 03643 882 0 oder per Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0004407/2023

