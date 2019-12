In Kotteritz machte der Fahrer eines Taxis unangenehme Erfahrungen mit seinen Fahrgästen.

Kotteritz. Von seinen Fahrgästen angeschrien und geschlagen wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Taxifahrer in Kotteritz im Landkreis Altenburger Land.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrgäste schlagen, treten und beleidigen Taxifahrer

Wie die Polizei mitteilt, stiegen am zweiten Weihnachtsfeiertag in Kotteritz gegen fünf Uhr morgens ein Mann und zwei Frauen in das Taxi eines 44-Jährigen. Demnach wollten die drei nach Altenburg gefahren werden.

Kurz nach Fahrtantritt soll der Mann ohne Vorwarnung den Taxifahrer angeschrien haben. Dieser stoppte daraufhin sein Fahrzeug und bat den Mann und die beiden Frauen darum, sein Taxi zu verlassen. Daraufhin soll der männliche Fahrgast auf den Taxifahrer eingetreten und eingeschlagen haben. Dabei wurde 44-Jährige verletzt. Zudem sollen ihn die beiden Frauen beleidigt haben.

Der noch unbekannte Mann soll, nachdem er das Taxi verlassen hatte, auch noch gegen die Autotür getreten haben. Anschließend verschwanden alle drei Personen in Richtung Theater.

Nach Angaben der Polizei waren alle drei Personen stark alkoholisiert. Anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung, hat die Polizei die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.